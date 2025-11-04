Detuvieron en Castelar al acusado de robar una Kangoo en Ituzaingó

Un hombre fue detenido por robar una Renault Kangoo a un vecino de Ituzaingó y de participar en otro asalto contra una funcionaria municipal de Morón. Tras semanas de búsqueda, la Policía lo encontró este 31 de octubre en su domicilio, luego de que en un operativo anterior se fugara dejando el auto robado en el lugar. El detenido quedó a disposición de la UFI N°1 de Ituzaingó.



El robo ocurrió este 8 de agosto a minutos del mediodía sobre la calle General Villegas, esquina Beltrán en el barrio Iparraguirre de Ituzaingó sur.



Un hombre esperaba a un amigo parado al lado de su Renault Kangoo estacionada cuando un delincuente armado lo sorprendió y mientras lo apuntaba le exigió su celular y las llaves del auto.



El ladrón se llevó la Kangoo con todas las pertenencias: un celular, dos anteojos Ray Ban, una Guía T, entre otros objetos.



A partir de la investigación de la UFI N°1 de Ituzaingó, se conectó al mismo sospechoso con otro robo a una funcionaria del municipio de Morón, en Williams Morris y Cogliatti de Castelar sur.



La mujer denunció que un hombre y una mujer la abordaron y apuntándole con un arma la amenazaron y le robaron el celular y el efectivo que llevaba encima.



El 12 de agosto se realizó un allanamiento en Madrid y Bernárdez, en Castelar sur, en el domicilio del sospechoso, quien se escapó al notar la presencia policial. Dentro de la casa encontraron la Kangoo robada el 8 de agosto. Ambas situaciones llevaron a la policía a buscar con más intensidad al sospechoso.



Finalmente, el 31 de octubre se realizó otro allanamiento, con la certeza de que el delincuente se encontraba en la casa, lo que finalmente ocurrió, quedando a disposición de la UFI N°1 de Ituzaingó.