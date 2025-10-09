Detuvieron en Ituzaingó a un hombre acusado de abusar de su ex hijastra

La Policía detuvo en Ituzaingó a un hombre de 37 años acusado de haber abusado de su ex hijastra. La causa se originó en agosto del año pasado a partir de la denuncia de la madre de la menor, y fue instruida por la UFI N°11, especializada en delitos contra la integridad sexual.



Un hombre de 37 años fue detenido acusado de haber abusado de su ex hijastra, menor de edad, en un hecho que habría ocurrido cuando la víctima tenía alrededor de diez años.



La investigación comenzó el 22 de agosto de 2024, luego de que la madre de la niña realizara la denuncia tras enterarse de lo sucedido. En su declaración, la mujer señaló que su ex pareja había tenido conductas de carácter abusivo hacia su hija.



A partir de la denuncia, la UFI N°11, especializada en delitos contra la integridad sexual, llevó adelante las medidas de prueba correspondientes, entre ellas una entrevista en Cámara Gesell.



Finalmente, hoy jueves se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en las calles Lomas de Zamora y Nicasio Oroño, donde el acusado fue detenido y se secuestró su teléfono celular.

Dónde pedir ayuda

Ante situaciones de abuso o violencia contra niños, niñas y adolescentes, se puede llamar al 102, un servicio gratuito y confidencial que brinda atención especializada y orientación.

También está disponible la línea 137, que ofrece asistencia las 24 horas a víctimas o testigos de violencia familiar o sexual.