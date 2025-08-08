Detuvieron en Laferrere al acusado del femicidio de su pareja en Moreno

Mauro Ezequiel Calderón, de 31 años, fue detenido en Laferrere tras intentar escapar luego del femicidio de su pareja, Lucía Rubio, ocurrido en el complejo Las Catonas de Moreno. La Policía lo sorprendió al salir de la vivienda de su abuela materna con un bolso con el que planeaba fugarse al interior del país. En su departamento encontraron una maza de albañilería, cocaína y una balanza de precisión.



La Policía sospechaba que podía encontrarse en la casa de su abuela materna, ubicada en la calle Recuero al 5800, por lo que dispuso una vigilancia encubierta.

Horas después, el acusado salió del domicilio con un bolso en las manos y se disponía a huir hacia el interior del país. En ese momento fue arrestado.



La UFI N°1 de Moreno lo imputó por el femicidio de Lucía Rubio.



Cuando hallaron el cuerpo, luego de varios días sin poder comunicarse con ella, la Policía encontró en el departamento del complejo Las Catonas lo que sería el arma homicida: una maza de albañilería. También secuestraron tres teléfonos celulares, doce gramos de cocaína y una balanza de precisión.