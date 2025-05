Di María vuelve al fútbol argentino

El campeón del mundo regresará a Argentina para vestir nuevamente la camiseta de Rosario Central, apenas finalice su participación en el Mundial de Clubes.



Rosario Central sorprendió al mundo del fútbol al anunciar en la jornada del jueves, la vuelta del histórico delantero argentino y campeón del mundo, Ángel Di María.



El equipo rosarino confirmó el retorno de Fideo a través de un emotivo video subido a las redes sociales. “Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir”, escribió el club en el posteo.

A través de un video en sus redes, el Canalla le dio la bienvenida a Fideo para dar comienzo a su segunda etapa en el club que lo vio nacer.

Ángel Di María debutó en Primera División el 14 de diciembre de 2005 en Rosario Central. Con la camiseta 37, el debut de Di María se dio en el segundo tiempo del partido de aquel torneo ante Independiente, donde ingresó por el también juvenil Emiliano Vecchio, hoy jugando para Defensores de Belgrano, equipo de la Primera Nacional. Apenas tenía 17 años.

Sin embargo, en el fútbol argentino fue muy breve ya que disputó 39 partidos y convirtió solamente seis goles.



Di María se podrá sumar al plantel dirigido por Ariel Holan una vez concluida la participación de su actual equipo, Benfica, en el Mundial de Clubes 2025, donde su último partido de la fase de grupos, será el 24 de junio frente al Bayern Múnich.

Por el momento, no hay detalles oficiales sobre la extensión del vínculo del atacante con el elenco rosarino.



En ese sentido el electrizante delantero, retirado de la Selección albiceleste tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y su segunda Copa América en 2024, llegará a la Argentina como jugador libre y firmará con el club que lo vio nacer.



Cabe mencionar que el año pasado hubo contactos entre Di María y Central, pero por razones familiares no tuvo espacio el regreso del atacante rosarino a su ciudad natal.



De esta manera, "Fideo" volverá al país después de 18 años en Europa, donde vistió la camiseta de grandes clubes como Real Madrid, París Saint-Germain, Manchester United, Juventus, etc.