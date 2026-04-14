Ituzaingó rescató un valioso punto en el Sacaan

Fue empate sin goles ante Arsenal, y con este resultado, sigue último en el Campeonato de la Primera B Metro con cuatro unidades, y en la próxima fecha, visitará a Dock Sud.



En el Estadio Carlos Sacaan, se enfrentaron por la fecha 11 de la Primera B Metropolitana, el "Verde" y el conjunto de Sarandí, donde el León necesitaba sumar su primera victoria, luego de haber caido en el clásico ante Deportivo Merlo por 3-2.



En la primera parte, Ituzaingó buscó taparle los espacios a su rival y avisó con un tiro libre de Matías Campusano que se fue apenas desviado.



Arsenal, que venía envalentonado con cinco victorias al hilo, tuvo las más claras del primer tiempo, con un zurdazo de Uriel La Roza que pegó en el palo y un cabezazo desviado de Matías Sosa.



En el complemento fue más de disputa que de juego. El ingresado Franco Luppino probó para el León con un disparo de media distancia, pero se encontró con la respuesta en dos tiempos del arquero Julián Lobelos.



Posteriormente, los dirigidos por Guillermo Szeszurak tuvieron algunas llegadas más, pero sin tanto peligro.



No obstante, el "Arse" tuvo dos oportunidades notables para quedarse con el triunfo: un remate de Matías Lucero cruzado que pasó muy cerca y un tiro de Dylan Cabral que atajó Hugo Acevedo.



A fin de cuentas, Ituzaingó se quedó con un buen empate teniendo en cuenta el rival que tuvo enfrente.

En la jornada que viene, el elenco ituzainguense visitará a Dock Sud, este domingo a las 15:30 hs, obligado a conseguir su primer triunfo en el Campeonato.