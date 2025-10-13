Día de la familia en Plaza La Roche: Calles Solidarias continúa recibiendo donaciones

"Vamos a estar festejando en la plaza junto a todos nuestros amigos y amigas, con música y baile para disfrutar de la noche. para poder hacerles un lindo regalito, estamos necesitando de su colaboración", explicaron los chicos y las chicas de Calles Solidarias respecto de la nueva colecta que están realizando con motivo del Día de la familia que se conmemorará el próximo domingo 19 de octubre.





La organización moronense lleva ya más de diez años de trayectoria en el oeste asistiendo a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche de Morón para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, el grupo solidario se encuentra llevando a cabo una nueva colecta de donaciones para festejar el Día de la familia en Morón. Durante la jornada, según adelantaron desde Calles Solidarias, los y las asistentes en situación de vulnerabilidad podrán acceder a los servicios de peluqueros/as y barberos/as que estarán atendiendo de manera gratuita en La Roche.





Además, la organización moronense les brindará a quienes se acerquen un kit de higiene personal y golosinas para los más chicos.





Para contribuir al festejo del Día de la familia de Calles Solidarias que se realizará durante la tarde de este domingo 19 de octubre en la Plaza La Roche de Morón es posible colaborar con: desodorantes (de hombre y mujer), jabones, toallas chicas y alfajores.





Los elementos para la donación se pueden acercar a cualquiera de los puntos de recepción que Calles Solidarias tiene en distintos espacios de la zona oeste:



