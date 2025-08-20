Diego Valenzuela se burló de la Universidad de Ituzaingó

El candidato a senador provincial e intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela, tuvo la genial idea de burlarse de la obra de la Universidad de Ituzaingó paralizada por el propio Presidente Javier Milei en marzo del 2024. En un post de la red X, Valenzuela junto al candidato a concejal de La Libertad Avanza, Hugo Equiza suponen que la obra de la universidad no avanza por desidia de los gobiernos kirchneristas, sin percatarse que fue el propio Milei quien paralizó la obra.

Hace unos días el candidato a concejal de @LLAenPBA @LeonItuzaingo me llevó a conocer la nueva universidad de Ituzaingo! pic.twitter.com/o9jkXQkJey — Diego Valenzuela (@dievalen) August 20, 2025

Una obra paralizada y sin recursos

La llegada de la Universidad de Ituzaingó, un viejo reclamo de la comunidad educativa local, logró concretarse en el año 2022. Luego de largas gestiones, el municipio llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación para construir un edificio donde funcione la nueva universidad. La comuna aporta las tierras y la Nación el costo de la obra.

El edificio de Universidad ya terminado

En septiembre del año 2023 la empresa GRUPO CONSTRUCTOR DEL OESTE S.R.L. ganó la licitación cotizando $ 1.836.205.579,05 para la ejecución de la obra “SEDE UNIVERSITARIA ITUZAINGO”, frente a la empresa S.E.S. S.A. que había cotizado $ 1.893.916.203,31, el monto representaba casi el 10% del presupuesto municipal, o sea los gastos de todo un mes en todo concepto.



La obra fue adjudicada por Decreto 1284/23. pero ante la falta de respuesta del ex Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Economía y la anulación de las partidas presupuestarias, Se procedió a anular la adjudicación mediante el decreto 0561/2024.

El decreto que anula la licitación por falta de fondos nacionales

En marzo del 2024 Milei anunciaba el fin de la obra pública nacional y el sueño de que Ituzaingó tenga universidad con edificio propio se esfumaba.





Fue el propio Juan Larralde, presidente del bloque de concejales de la Libertad Avanza en nuestra ciudad, quien en agosto del 2024 confirmó en declaraciones a Primer Plano que las obras pendientes del gobierno nacional en nuestro municipio, no se van a hacer. " no hay plata y se está defendiendo el déficit fiscal cero, que es el gran cambio económico que lleva adelante nuestro Presidente”. Las obras de las que habla Larralde son las que tiene comprometidas el gobierno nacional con nuestro municipio hace más de un año. En total son 3.400 millones de pesos que comprendía la construcción de una escuela secundaria, un nuevo jardín de infantes, el edificio de la nueva universidad de Ituzaingó y 5 corredores aeróbicos con una bicisenda que llegaba al centro de la ciudad.



Luego de aquellas declaraciones, el gobierno municipal presentó un amparo colectivo para retomar las obras. "Vamos a presentar un amparo colectivo con el acompañamiento de las instituciones intermedias y los vecinos para que la justicia vea con claridad el daño que le hacen a nuestra comunidad con la paralización de estas obras" diría Descalzo en aquel entonces

Las obras que el gobierno nacional dejó sin financiamiento

El total de obras que quedaron sin financiamiento con la llegada de Milei al gobierno nacional son:

Obras públicas

Centro Universitario: 1800 millones de pesos

Jardín de Infantes N° 1 : 214 millones de pesos

Secundaria N° 9 : 512 millones de pesos

5 Circuitos Aeróbicos y una bicisenda que llega al centro de Ituzaingó: 600 millones

Centro de Desarrollo Infantil: 16 millones de pesos

Paradas Seguras: 3,2 millones de pesos

Argentina Hace: 80 millones

Total para obra pública: 3.225 millones de pesos

Programas de apoyo para familias vulnerables

Además de las obras, el gobierno nacional también brindaba asistencia a programas sociales. Estos programas estaban a cargo del municipio que ahora debe afrontar con recursos propios:



Programa Fomentar empleo: 13 millones de pesos

Plan contra el Hambre: 53 millones de pesos

Potenciar Trabajo: 21 millones de pesos

Argentina Hace: 80 millones