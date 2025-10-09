Dolor en el fútbol argentino: Falleció Miguel Ángel Russo

El director técnico de Boca murió ayer a sus 69 años, donde el histórico entrenador había sido internado en su domicilio con pronóstico reservado.



En la jornada del miércoles, el mundo del fútbol argentino quedó conmocionado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y un referente de varios clubes del país.



A los 69 años, el técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 con el Xeneize había sufrido en las últimas semanas un deterioro en su salud y estuvo internado en varias ocasiones.



"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", informó el elenco de la Ribera en sus redes sociales oficiales.



Cabe recordar que el DT había sido hospitalizado a comienzos de septiembre por una infección urinaria.



Aunque posteriormente retomó su labor al frente del Xeneize, no estuvo en los últimos dos partidos del equipo por recomendación médica y su ayudante Claudio Úbeda se hizo cargo del plantel.



Nacido en Lanús en 1956, Russo debutó profesionalmente en 1975 en Estudiantes de La Plata, club en el que se desarrolló como mediocampista y donde permaneció durante toda su carrera, consiguiendo el título de campeón de Argentina en 1982 y 1983.



Como entrenador, inició su carrera en el Granate en 1989 y, posteriormente, tuvo pasos por varios clubes argentinos como el “Pincha”, Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Racing, Colón y Boca, entre otros.

Con el cuadro azul y oro, alcanzó la gloria al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2007, el único título internacional de su trayectoria como DT. En el exterior, dirigió en España, Chile, México, Colombia, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.

Por otra parte, la Selección Argentina realizó un minuto de silencio en honor a Miguel Ángel Russo.



Mientras el combinado dirigido por Lionel Scaloni se encontraba en el predio del Inter Miami realizando los entrenamientos, previos al partido amistoso de este viernes ante Venezuela, se enteraron de la trágica noticia y decidieron rendirle un sentido homenaje al director técnico de Boca.

#SelecciónMayor Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de @BocaJrsOficial.



QEPD, Miguel 🕊️ pic.twitter.com/C79loahhUH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2025



Además, la Liga Profesional postergó el duelo entre Barracas Central vs Boca Juniors, que estaba pactado para este sábado a las 14:30 hs, y este fin de semana, en todas las categorías del fútbol argentino, se realizará un minuto de silencio.



Por último, los restos serán velados desde las 10 hasta las 22 hs, y luego mañana a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 hs en el hall de La Bombonera, donde los fanáticos del Xeneize y el público en general podrán despedirse de la leyenda del fútbol argentino.