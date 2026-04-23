Domingo de gloria en Ituzaingó: milanesas al 50% para celebrar su día nacional

Este 3 de mayo no es una fecha más en el calendario de todos los fanáticos del buen comer. En toda la Argentina se celebra el Día de la Milanesa, ese homenaje popular a uno de los platos más sagrados de nuestra mesa. Y como en Ituzaingó nos gusta festejar a lo grande, el restaurante Ramy ha decidido tirar la casa —y varias docenas de huevos y pan rallado— por la ventana.





Para que nadie se quede con las ganas, este comercio, ubicado en Juncal 201, lanzó una propuesta que ya está siendo furor en los grupos de WhatsApp del barrio: 50% OFF en todas sus milanesas. Para acceder a este beneficio hay que cumplir con tres requisitos clave: ser seguidor en Instagram del restaurante, pagar en efectivo y consumir todo en el local.Muchos se preguntan por qué el 3 de mayo. A diferencia de otras efemérides que recuerdan batallas o fundaciones, el Día de la Milanesa nació de la gente. Fue en 2011 cuando un grupo de fanáticos en Facebook decidió que este manjar merecía su propia jornada. Desde entonces, la fecha se instaló en el ADN cultural del país.

Aunque la amamos como si fuera nuestra, la milanesa tiene raíces europeas. Los historiadores todavía se debaten si su origen es la cotoletta alla milanese de Italia o el wiener schnitzel austríaco. Sin embargo, hay algo que es 100% nuestro: la Milanesa a la Napolitana. Ese invento criollo que nació por accidente en un bodegón frente al Luna Park y que hoy es la estrella de cualquier bodegón que se precie de tal.





Ya sea de nalga, bola de lomo, pollo o incluso las opciones de soja, la milanesa acepta todo: puré cremoso, papas fritas crocantes o una ensalada para "alivianar" la culpa. En Ramy, la calidad es el sello distintivo, y este domingo prometen que cada plato honrará esa tradición de sabor que tanto buscamos los vecinos de Ituzaingó. Se espera que muchos vecinos se acerquen a este comercio tan emblemático en la zona y le hagan honor a este plato que se come en todas las mesas nacionales.