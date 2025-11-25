Tragedia en la Ruta con fallecidos y heridos: dirigentes del Oeste viajaban a Mar del Plata

Un micro que trasladaba a una delegación del Oeste hacia el 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular volcó en la Ruta 2. El siniestro dejó más de 40 heridos y dos fallecidos, entre ellos Mónica Mendoza, directora de Hábitat del municipio de José C. Paz.



El trágico siniestro ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana a la altura del kilómetro 325 de la Ruta 2. El colectivo había partido desde la Zona Oeste, con paradas en Morón y Moreno, y tenía como destino final la ciudad de Mar del Plata.



Por motivos que aún son materia de investigación, el interno de la empresa New Bus, que trasladaba a 56 pasajeros, perdió el control al tomar una curva para reincorporarse a la traza principal y volcó sobre el cantero central.



El impacto provocó la destrucción casi total del techo de la unidad y desató escenas de caos, con pasajeros atrapados y asientos desprendidos.



Como consecuencia del vuelco, dos mujeres perdieron la vida. Una de ellas fue Mónica Mendoza, directora de Hábitat de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de José C. Paz.





Los pacientes más complicados fueron derivados a Mar del Plata, mientras que el resto fue distribuido entre centros de salud de Coronel Vidal y General Pirán.



Según pudo confirmar La Ciudad, entre los heridos se encuentra un joven vecino de Morón, quien fue hospitalizado con una fractura de clavícula derecha y una herida cortante en el cuero cabelludo.

Situación judicial

En el lugar trabajó el fiscal Germán Vera Tapia, quien confirmó que el chofer del micro quedó aprehendido, imputado por el delito de "homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor". El conductor sufrió golpes leves pero está fuera de peligro, mientras que su compañero resultó ileso.



Aunque el test de alcoholemia dio negativo para ambos conductores, la fiscalía solicitó la extracción de sangre para estudios toxicológicos más profundos. La primera hipótesis es que el conductor se quedó dormido.



Paralelamente, fuentes de la investigación confirmaron a La Ciudad que el vehículo tenía la habilitación correspondiente y la VTV vigente hasta abril de 2026. Esta tarde, la unidad fue removida de la ruta.

El evento

El contingente se dirigía al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, un evento organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) que iba a contar con la presencia del gobernador Axel Kicillof.



Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno provincial decidió cancelar la participación del mandatario y suspender el evento, que iba a reunir a especialistas del Banco Mundial y la ONU.