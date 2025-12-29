Dos propuestas increíbles para comer "Sin TACC" en el oeste

Las personas que viven en zona oeste saben que el corredor gastronómico local no tiene nada que envidiarles a restaurantes y cafeterías de CABA. Esto sucede incluso con aquellos vecinos con celiaquía o intolerantes al gluten -atentos a revisar las cartas de los locales gastronómicos antes de sentarse a realizar sus pedidos- quienes han encontrado, en la zona oeste del conurbano bonaerense, lugares de confianza para comer rico y seguir cuidando su salud.



Es así como Ituzaingó y Castelar se han convertido en punta de lanza de una revolución silenciosa: la de la alimentación consciente. Ya no se trata solo de "sacar el trigo", sino de ofrecer experiencias culinarias de alto vuelo como en Celiak2 e Ikaria, dos espacios que demuestran que comer "Sin TACC" es sinónimo de placer.

Celiak2: sabor de hogar a pasos de la estación de Ituzaingó





En Ituzaingó, a metros de la estación de tren de la Línea Sarmiento, nos encontramos con Celiak2. Este lugar ha logrado algo que, hace un tiempo atrás, parecía imposible: que las familias celíacas recuperen la tranquilidad absoluta de sentarse a la mesa.





Es importante remarcar que Celiak2 combina la calidez de un restaurante con la practicidad de un almacén. La estrella del lugar es, sin lugar a dudas, la cocina casera y afectiva; siendo que los vecinos destacan con gran énfasis sus sándwiches de miga -un producto difícil de conseguir para quienes llevan adelante una estricta dieta Sin TACC- y sus opciones dulces como tortas y cookies.

Ikaria: el templo de la "comida real" en Castelar





Estando ubicado en el corazón del corredor gastronómico de Castelar, sobre la popular calle Santa Rosa, Ikaria llegó para romper el molde. Este local se presenta como una cafetería libre de gluten, pero especialmente como un espacio pensado para el bienestar general.



Lo que sorprende al ingresar a esta cafetería es la calma que se respira, ofreciéndose como un refugio ideal para escapar del ruido urbano. Ahora bien, su propuesta gastronómica se centra en la utilización de ingredientes nutritivos, sin la presencia de ultraprocesados en sus preparaciones. Esto lo convierte en un gran lugar para quienes también buscan opciones keto, low carb o veggie.





Algunas de las preparaciones de la carta -entre las tantas reseñas brindadas por los usuarios y vecinos- que más halagos han recibido son el pan de almendras y la famosa torta "Matilda", la cual está endulzada naturalmente. Este es sin dudas un espacio perfecto para disfrutar de un brunch en donde el sabor y el cuidado de la salud van de la mano.

