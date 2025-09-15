Echeverri no disputaría el Mundial Sub 20

Bayer Leverkusen decidió no prestar al mediocampista Claudio Echeverri, pero en el cuerpo técnico de la Albiceleste confían en poder destrabar la situación.



La Selección Sub-20 tiene un problema de cara al Mundial en Chile: la dificultad para conseguir la cesión de sus futbolistas que militan en clubes europeos de cara a la Copa del Mundo, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.



El caso más resonante es el de Claudio “Diablito” Echeverri, cuya presencia se creía asegurada. Sin embargo, el Bayer Leverkusen fue contundente: “Lo vamos a necesitar, se queda.



Esa es nuestra opinión y también la del City”, sentenció Simon Rolfes, director deportivo del club alemán, en referencia a que el Manchester City también respalda la decisión de no liberarlo.



Aunque en el cuerpo técnico de la Albiceleste confían en poder destrabar la situación y contar con el Diablito en la Copa del Mundo.



En caso de que oficialmente no haya acuerdo entre los clubes, el ex mediocampista ofensivo de River se convertiría en la cuarta baja confirmada para Diego Placente.

Por otra parte, Real Madrid tampoco cederá a Franco Mastantuono debido a que Xabi Alonso quiere contar con él para los próximos partidos por LaLiga y Champions League.



Además, Borussia Dortmund no va a ceder a Aaron Anselmino, quien se perdió el último partido por un problema muscular, mientras que el Benfica negó la cesión de Gianluca Prestianni, debido a que es una habitual pieza de recambio en el equipo comandado por Bruno Lage.



Cabe destacar que emisarios argentinos viajaron a Europa para negociar con los clubes por la cesión de los jugadores.



Es por eso que Julio Soler podría estar presente en el certamen, mientras que la situación de Valentín Carboni es compleja, debido a que Genoa tampoco tiene interés de prestarlo.



FIXTURE DEL GRUPO D DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20



· Cuba vs Argentina: domingo 28 de septiembre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.

· Argentina vs. Australia: miércoles 1° de octubre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.

· Argentina vs. Italia: sábado 4 de octubre a las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander.



En el Mundial de la categoría habrá seis grupos de cuatro selecciones cada uno. Los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final, tras lo cual se eliminarán en duelos directos.



Cabe destacar que ambos partidos de la Selección Argentina Sub 20, se verá en vivo y en directo a través de Telefé.