Ecko y El Polaco se presentarán gratis en Merlo

Así como en tantos otros municipios, Merlo anunció que también contará con un evento para celebrar el "Día de la Primavera" junto a todas las familias. El mismo se desarrollará este domingo 21 de septiembre en el Parque de la Unidad Nacional (ex Cancha de Pato), espacio más que conocido por la comunidad merlense.



Es necesario señalar que esta jornada tendrá como evento principal la presentación de Ecko. El artista oriundo de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, adelantó que estará lanzando "Los clásicos nunca mueren", su nuevo disco. "Surgió esta posibilidad de que también pueda disfrutar esa gente que a veces no puede comprar una entrada, porque se les dificulta", manifestó Ecko en una nota que brindó al medio Billboard.

Este evento se desarrollará a partir de las 12:00hs, en el Parque de la Unidad Nacional (Av. Calle Real entre Treinta y Tres y España), y el ingreso para el público será totalmente libre y gratuito. Se invitará también a colaborar con un alimento no perecedero, juguete o ropa en buen estado ya que, detrás de la organización, está el fin solidario de "poder ayudar a todos los comedores de la zona", afirmó rapero, músico y compositor.



Otro de los que se presentará este domingo 21 de septiembre es El Polaco. El carismático y popular artista, considerado uno de los referentes de la cumbia argentina contemporanea, compartirá su música con todas las personas que se acercarán a disfrutar de los festejos por la llegada de la primavera.



El Polaco y Ecko no son los únicos artistas que dirán presente durante este increíble evento cultural. Entre los más destacados -que harán vibrar la ex Cancha de Patos, a partir de las 17:00hs- se encuentran DJ Kabeza, Papichamp, Lo Turros y De la Calle, por mencionar a algunos.