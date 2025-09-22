Edicto
Diario La Ciudad
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Ley 15.192
Asociación civil la konstructora de Ituzaingo Legajo 2/200422
La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. Exp 21.209- 137267), fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria: Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la Asociación civil La Konstructora de Ituzaingo. el día 22 de Octubre de 2025 a las 18.30 hs, en primer convocatoria, y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Ecuador 2690 , de la Ciudad de Ituzaingó Norte , a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración y aprobación de la Condonación de la deuda documental a Diciembre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 8 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2020; 4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 9 finalizado el 31 de Diciembre del año 2021; 5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 10 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2022 ; 6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 11 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2023; 7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 12 finalizado el 31 de Diciembre del año 2024 ; 8) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión (normalizadora). 9) Elección total de los cargos de comisión .
COMISION NORMALIZADORA
Asociación Civil “Sociedad Yoga Sendero de la Bienaventuranza, Nro.
Legajo 13.583”
Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución.
Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la
Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes
legalmente constituidas, en el marco del expediente EXP-240354/24 -
46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se
convoca a asamblea de socios autoconvocados a realizarse el 30 de
Septiembre a las 18 hs, con segunda llamada a las 19 hs, en la sede
social, en Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: i) Motivos de la convocatoria; ii)
consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de
normalización por ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión
normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses.”