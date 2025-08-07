Edicto Judicial

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón, en los autos caratulados "LUCERO CINTIA VANESA C/ SOCIEDAD SUPERVIELLE Y COMPAÑÍA S/ POSESION VEINTEAÑAL" (Expte. Nº 46985), cita y emplaza por diez días a la demandada - SOCIEDAD SUPERVIELLE Y COMPAÑIA - y/o a quienes se consideren con derecho al dominio del bien inmueble sito en la calle Soriano 1186, entre General José Artigas y Venancio Flores, de la Ciudad de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires; cuya nomenclatura catastral resulta ser: Circunscripción: V, Sección: D, Manzana: 339, Parcela: 11, dominio inscripto bajo el Folio Nº 103 del año 1929. Ello, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (arts. 145, 341 y 681 del CPCC.). Morón, . de julio de 2025 Publíquese por dos días en el Diario "LA CIUDAD". Morón, . de julio de 2025

