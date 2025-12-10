Edicto Judicial
El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial No 9 a cargo de la Dra. María Victoria Aloé, Secretaría Única del Departamento Judicial de Morón, sito en Colon 151, 2° piso de Morón, en los autos caratulados TEVEZ MIRTA HAYDEE Y OTRO/A C/ ZARIL SOCIEDAD ANONIMA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA, expte. n°MO-18918-2025 cita y emplaza por diez días a ZARIL SOCIEDAD ANONIMA, y a todos aquellos que se consideren con derechos sobre el inmueble designado catastralmente como (Nom Catastral: Circ:IV, Sección N, Manzana: 171, Parcela: 9, Partida: 136-22107 Matricula: 36549 del Partido de Ituzaingo (136), bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial que lo represente. Morón, Secretaría, 28 de Noviembre de 2025
Asociación Civil “Sociedad Yoga Sendero de la Bienaventuranza, Nro.
Legajo 13.583”
Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución.
Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la
Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes
legalmente constituidas, en el marco del expediente EXP-240354/24 -
46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se
convoca a asamblea de socios autoconvocados a realizarse el 30 de
Septiembre a las 18 hs, con segunda llamada a las 19 hs, en la sede
social, en Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: i) Motivos de la convocatoria; ii)
consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de
normalización por ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión
normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses.”