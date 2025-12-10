Edicto Judicial

Asociación Civil “Sociedad Yoga Sendero de la Bienaventuranza, Nro.

Legajo 13.583”



Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución.



Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la

Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes

legalmente constituidas, en el marco del expediente EXP-240354/24 -

46, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se

convoca a asamblea de socios autoconvocados a realizarse el 30 de

Septiembre a las 18 hs, con segunda llamada a las 19 hs, en la sede

social, en Peredo 1390, Municipio de Ituzaingó, a los fines de tratar

el siguiente orden del día: i) Motivos de la convocatoria; ii)

consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de

normalización por ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión

normalizadora de 3 socios por un plazo de 6 meses.”