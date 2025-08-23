El bar de Ituzaingó que está escondido al interior de una mansión

En el corazón de Ituzaingó, sobre la calle Gobernador Mariano Acosta 178, se esconde una propuesta gastronómica y nocturna que sorprende a quienes la descubren por primera vez: un bar dentro de una antigua mansión que, detrás de sus puertas, invita a vivir una experiencia distinta, entre la intimidad de una casona y la energía de un espacio cultural moderno.





El lugar conserva el encanto arquitectónico de una vivienda señorial, pero en su interior se transforma en un verdadero refugio urbano. Con luces cálidas, mesas distribuidas en distintos rincones y un ambiente que oscila entre lo vintage y lo contemporáneo, el bar ofrece un recorrido para los sentidos. Cada salón y cada patio parecen pensados para que los visitantes encuentren su propio espacio, ya sea para cenar en pareja, disfrutar con amigos o sumarse a la movida nocturna de los fines de semana.





En los últimos días, la propuesta volvió a ganar notoriedad gracias a la visita de la reconocida influencer gastronómica @camirecorre, quien regresó a Ituzaingó para develar lo que much@s vecin@s consideran uno de los secretos mejor guardados: la mansión. Según destacó en sus redes, el bar no solo cuenta con una muy buena calificación, sino también con un ambiente ideal para una cita romántica o un encuentro distendido entre amigos.

En su recorrida, la creadora de contenidos gastronómicos abrió la velada con bocconcinos de pollo acompañados por papa noisette y una bondiola braseada que, según describió, se desarmaba sola al pincharla con el tenedor. Para el cierre, se inclinó por los clásicos dulces: panqueque con dulce de leche y un volcán de chocolate, siendo este último el que recomendó de manera especial por su sabor y presentación.





La propuesta gastronómica del lugar refuerza esa buena impresión. Los domingos, por ejemplo, se pueden degustar todas las pastas a $8.000 durante toda la noche, una opción accesible para familias y grupos. La carta incluye platos que van desde la Burger “La Famosa” hasta especialidades como el osobuco braseado.





La música también es protagonista. Cada fin de semana hay shows de bandas en vivo, y pasada la medianoche, la mansión se convierte en un boliche: los viernes para mayores de 18 y los sábados para mayores de 25. Esta doble identidad, primero restaurante y bar, luego pista de baile, amplía el abanico de públicos que se acercan.





Lo que distingue a este bar no es solo su carta o su agenda musical, sino la experiencia de habitar una mansión reciclada en espacio cultural, con rincones decorados con estilo, velas que iluminan pasillos y un aire de misterio que lo vuelve único.