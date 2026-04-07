El bar de Ituzaingó que ofrece 100% productos para celíacos

La escena gastronómica de Ituzaingó no para de crecer, pero esta vez la novedad no viene solo por el lado del sabor, sino por la inclusión y la seguridad alimentaria. En las últimas horas, el oeste se volvió tendencia gracias a la influencer @anto_comunica, ya que se volvió a viralizar un video recomendando un refugio culinario que ya es palabra sagrada para muchos: Celiak2.





Ubicado estratégicamente en la esquina de General Mansilla 1002, este establecimiento ha logrado lo que muchos locales de nicho sueñan: derribar el mito de que la comida "Sin TACC" es aburrida o limitada. Bajo la premisa de ofrecer un menú 100% libre de gluten, Celiak2 se posiciona como el nuevo restaurante de referencia en el partido.





Para quienes conviven con la celiaquía, salir a comer afuera suele ser un desafío logístico lleno de preguntas sobre la contaminación cruzada. Anto, quien fue diagnosticada hace más de seis años, destacó en su reseña un punto fundamental que resuena en toda la comunidad: la tranquilidad.

"Lo más importante para mí a la hora de elegir un lugar 100% libre de gluten es que sea seguro, limpio y, sobre todo, que tengan variedad", expresó la influencer en su recorrida.





Y es que Celiak2 no se queda solo en el café de paso. Su propuesta es integral y cubre todas las franjas horarias: desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Esta amplitud permite que el vecino pueda disfrutar desde una comida elaborada hasta un bocado rápido sin tener que leer etiquetas con lupa.





Si vas a visitar este rincón de Mansilla, hay algunos "imprescindibles" que ya están dando que hablar en redes sociales. La influencer puso el foco en la panadería artesanal, destacando especialmente la cremona , un producto difícil de lograr con harinas alternativas, y los chipá, que mantienen esa textura elástica y sabrosa tan buscada.





Para los que tienen debilidad por lo dulce, el budín de chips de chocolate se llevó todos los elogios, junto con unas galletitas secas que, según la recomendación, son el aliado ideal para tener en la alacena y salvar cualquier merienda improvisada.





Más allá de la experiencia de sentarse a comer, el local funciona como un punto de auxilio para quienes no tienen tiempo de cocinar. En un mundo donde la practicidad manda, Celiak2 ofrece opciones ideales para stockear la heladera, permitiendo que los celíacos del barrio tengan siempre a mano productos frescos, seguros y con un sabor que nada tiene que envidiarle a la pastelería tradicional.