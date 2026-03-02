El Barrio Procrear se viste de fiesta: tres días de cultura, sabor y música al aire libre

Quienes caminamos las calles de Ituzaingó sabemos que el Barrio Procrear se ha transformado en un polo de encuentro fundamental para la zona oeste. Este fin de semana, los cañones apuntan directo a una propuesta que lo tiene todo: la feria Lupita desembarca los días 6, 7 y 8 de marzo para transformar el barrio en un festival itinerante de tres jornadas consecutivas.





Con entrada libre y gratuita, el plan es simple pero infalible: aprovechar el solcito, recorrer los puestos de emprendedores locales y quedarse a disfrutar de una cartelera artística que no da respiro.





El evento arranca fuerte el viernes 6. La jornada tendrá un tinte literario con una feria del libro que reunirá a editoriales, escritores y narradores locales, ideal para quienes buscan refugiarse en una buena lectura. Sin embargo, al caer la tarde, el ritmo cambia drásticamente con un festival de trap y un DJ set que promete hacer vibrar el asfalto.

El sábado 7 es, quizás, el día más ecléctico. Para los futboleros, habrá un plato fuerte: un desafío de fútbol-tenis con la presencia de dos figuras del deporte, el "Pipa" Gancedo y Ariel Franco. Pero la cosa no queda ahí; cuando baje el sol, la mística tropical se apodera del escenario con el show de La Nueva Luna, un clásico que nunca falla, cerrando la noche a pura cumbia de la mano de Luciano Creiner.





El domingo 8, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, la feria tomará un perfil más reflexivo y artístico. Se llevará a cabo el Conversatorio del 8M, un espacio de diálogo necesario en nuestra comunidad.





La música y el baile también dirán presente con la Peña Lupita, el despliegue escénico del show Guerreras K-POP y el espectáculo "Llevame a la Luna", con un repertorio de canciones populares. Para el gran cierre, Sol Conti nos regalará su aclamado tributo a Mon Laferte, poniéndole el broche de oro a un fin de semana que promete ser inolvidable.





Como no puede haber fiesta sin comida, el predio contará con un sector de Foodtrucks con opciones para todos los gustos (atentos a las hamburguesas y las opciones al paso, que son el sello de estos encuentros). Además, habrá stands de arte y un paseo de compras con emprendimientos locales que son el motor de nuestra economía regional.