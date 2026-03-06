El “Búfalo” quiere salvar al “León”

Guillermo Szeszurak es el nuevo director técnico de Ituzaingó, y tendrá su segundo ciclo en el club luego de haber estado en el 2010. El debut será el fin de semana del 14 de marzo ante Sportivo Italiano, en Ciudad Evita.



El rumor se hizo realidad y, ayer por la tarde, Ituzaingó hizo oficial la llegada de Guillermo Szeszurak al mando del equipo, después de tomar la decisión de que Diego Herrero no siga en el cargo.



El director técnico de 54 años posee una extensa trayectoria en el fútbol del ascenso. En su etapa de futbolista se desempeñó como delantero y tuvo registros por Excursionistas, Los Andes, Felgueiras de Portugal, Deportivo Laferrere y Acassuso.



En su faceta como entrenador tiene grandes pergaminos y consiguió cinco ascensos: dos en Deportivo Riestra (2014 en la Primera D y C) y uno en Argentino de Quilmes (2013), Excursionistas (2016) y Laferrere (2023).



Además, pasó por Atlas, Berazategui, El Porvenir, Los Andes y Almirante Brown, siendo éste su último club, en 2025.

Asimismo, el “Búfalo” Szeszurak tendrá su segundo ciclo en el Verde, ya que lo dirigió en 2010 donde obtuvo siete victorias, cinco empates y seis derrotas en 18 partidos.



Ahora, deberá trabajar en busca de dar vuelta el mal arranque de temporada de Ituzaingó, que cayó tres partidos y empató uno en el campeonato de la Primera B Metropolitana.

📸 Primera práctica dirigida por Guillermo Szeszurak en Ituzaingó.



A trabajar para dejar atrás este mal comienzo 👊🏽 pic.twitter.com/EbB8K4KMDo — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) March 5, 2026

Su debut será el fin de semana del 14 de marzo, ante Sportivo Italiano en el Estadio República de Italia, Ciudad Evita (día y horario a confirmar).



Cabe destacar que la fecha 5 ante Deportivo Laferrere, encuentro que se iba a disputar en el Sacaan, quedó postergado por el paro del fútbol argentino, que empezó a regir ayer hasta el domingo 8 de marzo, al igual que los partidos amistosos.