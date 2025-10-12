El café de Parque Leloir ideal para compartir con los más chicos

Hace algunas semanas, un video de la reconocida influencer @paseosconchicos, especialista en recomendar espacios para disfrutar con los más pequeños, se volvió viral en redes sociales. En esta oportunidad, su visita fue a Alfi’s La Placita, un nuevo café ubicado en Parque Leloir que propone una experiencia distinta: combinar café de especialidad para adultos con juegos y actividades diseñadas especialmente para niñas y niños.





La propuesta de Alfi’s rápidamente captó la atención de muchas familias de Ituzaingó y alrededores. Su fórmula es simple pero efectiva: un espacio cálido, con una cuidada ambientación natural y una amplia variedad de juegos para distintas edades, junto con un menú saludable y productos de elaboración casera. Todo pensado para que tanto grandes como chic@s puedan disfrutar sin apuro.





El lugar cuenta con un salón interior con plaza blanda para bebés, equipada con alfombra antigolpes, juegos de rol y libritos para los más pequeños. En el exterior, una plaza al aire libre pensada para niños de hasta diez años ofrece un arenero, tobogán, cama elástica, hamacas y una mini calesita. Este entorno invita al juego libre, al movimiento y al encuentro entre familias en un entorno seguro y natural.

Mientras l@s chic@s se divierten, l@s adult@s pueden relajarse y disfrutar de un café de especialidad de Puerto Blest, acompañado de una amplia oferta gastronómica saludable: pastelería de masa madre, budines integrales, medialunas y delicias caseras que se destacan por su calidad y frescura. No se cobra entrada, solo una consumición mínima, que incluye un snack con jugo de naranja natural para l@s niñ@s, con opciones como pancakes de avena, frutas frescas o trufas de cacao.





Uno de los aspectos más valorados por las familias es la libertad de permanencia: no hay límite de tiempo ni necesidad de reserva previa, por lo que cada visita se adapta al ritmo de quienes asisten. Esta dinámica refuerza la idea de Alfi’s como un punto de encuentro familiar más que como un café tradicional.





Además, el espacio no se limita solo a la propuesta gastronómica. Desde sus redes sociales, @alfis_laplacita anuncia con frecuencia talleres y actividades para las infancias, que incluyen juegos creativos, lecturas y propuestas de arte, fortaleciendo su identidad como un lugar donde la niñez y la comunidad se integran.





“Alfi’s surgió a partir de la necesidad de muchas familias de contar con un espacio donde los adultos puedan disfrutar de un buen café mientras los chicos juegan tranquilos y seguros”, explicó la influencer. Una premisa simple que, en poco tiempo, logró consolidar a este rincón de Parque Leloir como uno de los preferidos por madres, padres y cuidadores.





Alfi´s está ubicado en la calle De la Tradición 527, Parque Leloir y abre de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 hs, y los domingos de 15 a 19 hs. Con una estética cuidada, aire libre y espíritu comunitario, este café se posiciona como el café ideal para disfrutar en familia, donde cada detalle está pensado para que grandes y chic@s encuentren su lugar.