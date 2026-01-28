El Centro Cultural Ituzaingó continúa con talleres para la "previa" del ciclo lectivo

El calendario marca que el verano está entrando en su recta final y, en el horizonte de muchas familias de la Provincia de Buenos Aires, ya se vislumbra el inicio del ciclo lectivo 2026. Sin embargo, en Ituzaingó, febrero no es solo un mes de transición o de compras de útiles escolares; es una oportunidad para aprovechar los espacios que el municipio ha recuperado y puesto en valor para la comunidad.





Hace tan solo unas horas, desde el corazón cultural de nuestra ciudad, el Centro Cultural Ituzaingó (CCI), ubicado en la emblemática calle Gral. Mansilla 893, oficializó que el próximo mes continuarán con las propuestas destinadas a niños, adolescentes y jóvenes adultos. La idea es clara: exprimir las últimas semanas de vacaciones con actividades que fomenten la expresión, el movimiento y el arte, totalmente gratuitas y cerca de casa.





Uno de los puntos fuertes de esta grilla de febrero está puesto en las infancias y la adolescencia, etapas clave para el desarrollo de habilidades motrices y sociales.

Para los chicos y chicas de 10 a 14 años, el CCI abre las puertas al mundo de la destreza con el taller de Circo Integral. Una propuesta ideal para canalizar la energía del verano, aprender a trabajar en equipo y perder el miedo al ridículo a través del juego y la técnica circense.





Por otro lado, pensando en la franja adolescente que muchas veces queda "en el medio" de las ofertas infantiles y de adultos, se anunció el taller de Danza y Coreografía. Este espacio está pensado exclusivamente para jóvenes de entre 12 a 16 años, buscando generar un lugar de pertenencia donde el ritmo y la expresión corporal sean los protagonistas.





La oferta cultural no se olvida de los mayores de 18 años. Ituzaingó tiene una larga tradición de vecinos artistas y creadores, y estos talleres vienen a reforzar esa identidad.





Para quienes buscan una conexión más artesanal y teatral, llega Títeres: "El arte de dar vida". Una invitación a descubrir la magia detrás de los objetos y la narrativa, destinada a mayores de 18 años. En la misma línea, para aquellos que sienten que tienen historias para contar pero les faltan las herramientas para plasmarlas en papel, el Taller Literario se presenta como el espacio ideal para desbloquear la pluma y compartir lecturas.





Finalmente, en una era donde la imagen lo es todo, se dictará un taller de Fotografía Básica (también para +18). Una excelente oportunidad para aprender a mirar nuestro entorno con otros ojos y mejor técnica.





Como suele suceder con las actividades de calidad y gratuitas en el distrito, los cupos suelen volar. La inscripción es digital y muy sencilla. Quienes quieran participar de estos talleres culturales de verano deben completar el formulario oficial que el municipio ha puesto a disposición.