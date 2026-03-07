El cerebro aterriza en el Oeste: Estanislao Bachrach llega al Gran Ituzaingó con "Límbico"

Ituzaingó se prepara para recibir una de las propuestas más esperadas de la cartelera cultural de este 2026. El próximo 1 de abril, el escenario del Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55) dejará de lado por un momento la ficción para abrir paso al conocimiento y la introspección de la mano de Estanislao Bachrach.





El reconocido biólogo molecular y autor de los éxitos de ventas Ágilmente y En el limbo, desembarca en nuestra ciudad con su charla “Límbico”. Tras un 2025 donde recorrió el país agotando localidades en cada presentación, Bachrach continúa su misión de democratizar la neurociencia, trayendo al corazón del Oeste una experiencia que promete cambiar la forma en la que entendemos lo que sentimos.





¿Qué son las emociones? ¿Por qué algunas nos dominan y otras nos pasan inadvertidas? “Límbico” no es una clase magistral teórica y aburrida; es, en palabras del propio autor, un viaje inmersivo. La propuesta busca que los vecinos de Ituzaingó y alrededores comprendan los mecanismos biológicos que disparan nuestras reacciones y cómo estas afectan directamente tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo.

En un mundo donde el estrés y la inmediatez suelen marcar el ritmo, la llegada de Bachrach al distrito representa una oportunidad única para bajar un cambio. El encuentro está diseñado para ser interactivo, permitiendo que el público se lleve herramientas prácticas basadas en los últimos descubrimientos de la ciencia para aprender a "gobernar" sus emociones en lugar de simplemente padecerlas.





Las entradas están disponibles a través del sitio web del Teatro. La cita en el Gran Ituzaingó es ideal para combinarla con el circuito gastronómico de la zona. Ya sea un café previo sobre la calle Las Heras o una cena post-charla en el polo de Santa Rosa para debatir lo aprendido, el plan es redondo.





Bachrach ha logrado algo difícil: que la ciencia sea entretenida y, sobre todo, útil para la vida cotidiana. Su enfoque nos enseña que, si entendemos cómo funciona nuestro sistema límbico, podemos mejorar significativamente nuestra calidad de vida y nuestras relaciones.





Si estás buscando entender un poco más qué pasa "ahí arriba" y querés sumar recursos para vivir mejor, esta es la oportunidad perfecta sin tener que viajar hasta Capital. ¡Nos vemos en el teatro!