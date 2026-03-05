El ciclo de Herrero llegó a su fin en Ituzaingó

Luego de la dura caída ante San Martín de Burzaco por 3 a 0, Diego Herrero no continuará como entrenador del Verde, y el que pica en punta para asumir la conducción técnica, sería Guillermo Szeszurak.



En la jornada del martes donde el Verde cayó goleado en Burzaco, y en la noche del miércoles, el club comunicó en las redes sociales, una noticia importante para los hinchas y socios del León.



Se trata de la renuncia de Diego Herrero que dejó de ser el técnico de Ituzaingó. Cabe destacar que Herrero asumió en el León, luego de la salida de Matías De Cicco, que logró ascender dos veces al Verde a la Primera B Metropolitana, en el 2021 y 2025.



La goleada sufrida en el Francisco Boga por 3-0 fue determinante para la salida del ex entrenador, donde sacó un punto de 12, y en esta corta estadía, dirigió cinco encuentros, con cuatro derrotas y un empate, incluyendo el partido de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

· Goleada 0-4 ante Estudiantes de La Plata, 32avos de final de Copa Argentina.

· Derrota 1-0 ante Deportivo Armenio (L), fecha 1 del torneo.

· Derrota 3-1 ante Villa San Carlos (V), fecha 2 del torneo.

· Empate 1-1 con Brown de Adrogué (L), fecha 3 del torneo.

· Goleada 3-0 ante San Martín de Burzaco (V), fecha 4 del torneo.



De esta forma, la Comisión Directiva del Verde empezará la búsqueda de un nuevo DT, y el nombre que se baraja para asumir la dirección técnica en las próximas horas, se trata de Guillermo “Búfalo” Szeszurak, quien, anteriormente, había estado en Ituzaingó, y con una vasta trayectoria en el fútbol del ascenso, donde el ultimo club que había estado fue Almirante Brown, equipo que milita en la Primera Nacional.