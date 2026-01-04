El Clásico rioplatense se mudará a la Playa Mansa

Argentina y Uruguay volverán a verse las caras en un clásico de leyendas del fútbol sudamericano que se jugará el próximo viernes 9 de enero desde las 19 hs en la Playa Deportiva de la Parada 9 de Punta del Este (Uruguay).



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que entre el 8 y el 9 de enero se llevará a cabo en Punta del Este un evento abierto al público que incluirá un partido de leyendas entre Uruguay y Argentina, impulsado en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



El encuentro principal se disputará el viernes 9 de enero desde las 19 horas en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa, y tendrá acceso libre para el público.



La propuesta apunta a generar un espacio de cercanía entre los exfutbolistas y los hinchas, con la idea de repetir este tipo de eventos en el futuro y fortalecer el vínculo histórico entre ambas selecciones.



Por el lado de Uruguay dirán presente referentes de distintas generaciones: Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Walter Gargano, Jorge Fucile, Diego Pérez, Juan Castillo y Mauricio Victorino.



En tanto, el elenco albiceleste contará con figuras como: Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

La agenda comenzará el jueves 8 con una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este, desde las 19.30, con la presencia de las leyendas y autoridades de la AUF y del ámbito municipal.



Además del match, el viernes habrá actividades de meet & greet para los fanáticos, mientras que el partido será transmitido por AUFTV y DIRECTV, en una jornada pensada para celebrar la historia, la rivalidad y la pasión compartida entre Uruguay y Argentina.