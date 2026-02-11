Ituzaingó: El Club 1º de Mayo convoca a vecinos para terminar el Secundario

En el corazón de Ituzaingó, allí donde el sentido de pertenencia se construye entre tablones y encuentros sociales, el Club Social y Deportivo 1º de Mayo vuelve a posicionarse como un faro de oportunidades para la comunidad. Bajo la premisa de que nunca es tarde para retomar los libros, la institución convoca a todos los vecinos y vecinas que deseen completar sus estudios secundarios a través del Plan FinEs (Plan de Finalización de Estudios Secundarios).





Esta iniciativa, que ya ha transformado la vida de miles de bonaerenses, aterriza una vez más en la zona con una propuesta diseñada para adaptarse a los tiempos de quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares. Por ello, la cursada se desarrollará íntegramente en la sede del club, ubicada en Balbastro 2656, bajo la modalidad del turno noche.





Para sumarse a esta cohorte, los interesados deben cumplir con un único requisito excluyente: ser mayores de 18 años. Al momento de la inscripción, es fundamental contar con la siguiente documentación en mano: fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y certificado analítico parcial o constancia de la última escuela donde se cursaron estudios (esto es vital para determinar el nivel de ingreso al plan).

El proceso cuenta con dos instancias de atención. Para aquellos que tengan dudas puntuales o necesiten un asesoramiento previo sobre su situación académica, se ha habilitado una línea de contacto directo vía WhatsApp al 11-6487-2818. Por otro lado, la preinscripción presencial —el paso formal para asegurar la vacante— se llevará a cabo durante una ventana de tiempo limitada. Los vecinos deberán acercarse a la calle Mansilla 730, entre el 9 y el 13 de febrero, en el horario de 10:00 a 15:00 hs.





El "1º de Mayo" demuestra, una vez más, que es un espacio de contención y crecimiento. Terminar el secundario no solo representa un logro personal o la obtención de un título; es, sobre todo, una herramienta de empoderamiento ciudadano en un contexto donde la formación es la llave maestra para mejores empleos.





Si tenés un familiar, un amigo o un compañero de laburo que siempre dice "algún día lo voy a terminar", este es el momento de pasarle el dato. Las vacantes suelen volar y el tiempo para anotarse es corto. ¡A no dejarse estar!