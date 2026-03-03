El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hurlingham organiza una carrera solidaria

Cuando la sirena suena en el barrio, ellos son los primeros en dejar todo para salir a ayudar. Ahora, la comunidad del oeste tiene la oportunidad de devolverles un poco de ese esfuerzo incondicional. Para celebrar un nuevo aniversario de la institución, los Bomberos Voluntarios de Hurlingham anunciaron la realización de esta carrera que combinará deporte, familia y mucha solidaridad.



La cita será el próximo domingo 10 de mayo -como bien anticiparon desde la cuenta oficial de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham- y la premisa es simple pero potente: cada kilómetro suma para fortalecer a quienes corren por el bienestar de la comunidad.





Desde la organización pensaron en un evento inclusivo, donde haya espacio para los runners experimentados, pero también para aquellos que simplemente desean colaborar. También se presenta como una jornada ideal para acercarse a caminar, disfrutar al aire libre y compartir unos mates. Es por eso que este evento contará con tres modalidades:





10K "Competitiva": Una opción ideal para los corredores que buscan medirse y superar sus tiempos.

Una opción ideal para los corredores que buscan medirse y superar sus tiempos. 5K "Participativa": Para aquellos que deseen trotar y disfrutar del circuito a un ritmo más relajado.

Para aquellos que deseen trotar y disfrutar del circuito a un ritmo más relajado. 2K "Kids y Caminata Familiar": El espacio perfecto para que los más chicos y las familias completas se sumen a esta iniciativa.

Un propósito claro: equipar a los héroes locales





Todo lo recaudado, a través de las inscripciones, tendrá un destino fundamental para la seguridad de los vecinos del partido de Hurlingham. Este se utilizará para la compra de nuevo equipamiento, mantenimiento del edificio y la adquisición de herramientas operativas que los bomberos necesitan a diario para trabajar con seguridad y profesionalismo.



"Esta carrera nace con un propósito claro: unir a la comunidad a través del deporte y acompañar a quienes, todos los días, están listos para responder cuando la sirena suena", indicaron desde las redes de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham. Es por esta razón que "invitamos a corredores, familias, instituciones y vecinos para formar parte de esta iniciativa que combina adrenalina, compañerismo y apoyo real", agregaron.



Si bien la fecha ya está marcada en el calendario, las vías para anotarse aún no se encuentran definidas: "próximamente estaremos informando detalles sobre inscripciones y la organización del evento".