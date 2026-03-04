El domingo no habrá trenes a Once

Trenes Argentinos informó que este domingo 8 de marzo el servicio del ramal Once-Moreno funcionará de manera limitada entre las estaciones Liniers y Moreno. La interrupción parcial, que afectará el tramo hasta la terminal de Once, se extenderá hasta las 20:00 horas debido a obras de infraestructura críticas en los barrios porteños de Caballito y Villa Luro.

Detalles de las obras en curso

Los trabajos, ejecutados por la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), se centran en la construcción de dos nuevos pasos bajo nivel en las calles García Lorca (Caballito) e Irigoyen (Villa Luro). Según el comunicado oficial, las tareas consisten en el socavado de los futuros túneles vehiculares y el montaje de las estructuras de rieles que servirán como base para los cruces.

Cronograma y contingencias

Se estima que la prestación habitual de los trenes se normalizará a partir de las 20:00, una vez finalizadas las maniobras pesadas. No obstante, desde la empresa advirtieron que las tareas están sujetas a las condiciones climáticas: en caso de lluvias intensas, las obras podrían suspenderse y el cronograma verse alterado.



Para minimizar el impacto en los miles de usuarios que utilizan el servicio el fin de semana, se recomienda consultar el estado de las formaciones en tiempo real a través de la APP de Trenes Argentinos o en el sitio web oficial del Ministerio de Transporte.



