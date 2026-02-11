Este Finde tampoco las formaciones del Sarmiento llegarán a Once

Trenes Argentinos comunicó hoy que por obras, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento no prestará servicio el sábado 14 y el domingo 15 de febrero; y circulará limitado entre Haedo y Moreno, del lunes 16 hasta el martes 17 de febrero a las 18. Los trabajos corresponden a la renovación integral del señalamiento en el tramo Villa Luro y Liniers y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.



Por la característica de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el normal funcionamiento de los trenes.



Las tareas consisten en la ejecución del tendido de cables troncales para el nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a unos nuevos y más modernos entre Haedo y Castelar.



En paralelo se avanzará con trabajos en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca entre Caballito y Flores; y de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers, donde se llevarán adelante adecuaciones en zona de vías.



Además, se realizarán tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.



Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

