El Eco Canje vuelve a Ituzaingó en octubre

Este sábado 4 de octubre, a las 11 horas, la Plaza Fuerza Aérea (ubicada en la intersección de Posta de Pardo y Colombia) será escenario de una nueva edición del Eco Canje, la iniciativa municipal que busca fomentar hábitos de consumo responsable y cuidado ambiental entre los vecinos de Ituzaingó.





La propuesta es sencilla y, al mismo tiempo, transformadora: quienes se acerquen con materiales reciclables, papel, cartón, vidrio, metales y plásticos, podrán canjearlos por un árbol para su vereda, contribuyendo de esa manera al cuidado del ambiente y a la forestación urbana. La actividad cuenta con cupos limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible en el sitio oficial.





El Eco Canje ya se ha convertido en un clásico dentro de la agenda verde del distrito. Cada nueva edición convoca a familias, jóvenes y adultos que encuentran en esta actividad una forma concreta de colaborar con la reducción de residuos, la reutilización de materiales y la generación de espacios más sustentables.

El intercambio entre reciclables y árboles busca reforzar un mensaje claro: lo que desechamos puede tener un nuevo valor, y al mismo tiempo, se promueve la forestación como herramienta para mejorar la calidad del aire, generar sombra en las veredas y embellecer el paisaje urbano.





Además del beneficio tangible de llevarse un árbol, el Eco Canje cumple un rol educativo fundamental. Muchas veces, los encuentros se convierten en espacios de consulta, donde l@s vecin@s pueden despejar dudas acerca de cómo separar correctamente los residuos o qué materiales son aptos para el reciclaje.





El municipio de Ituzaingó viene desarrollando distintas políticas ambientales que incluyen puntos verdes, programas de compostaje y campañas de concientización. El Eco Canje, en este marco, funciona como un puente directo entre la gestión local y la comunidad, acercando las políticas de sustentabilidad al día a día de los hogares.





La participación ciudadana es clave para sostener estas iniciativas. Con cada bolsa de reciclables entregada y con cada árbol plantado, Ituzaingó da un paso hacia un modelo de ciudad más responsable y consciente. Por eso, acercarse con materiales reciclables, recibir un árbol y ser parte de un movimiento colectivo que apuesta a un futuro más limpio y verde.