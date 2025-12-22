El espíritu navideño se hace presente: gran Roperito Comunitario en Ituzaingó

A solo horas de que el brindis de Nochebuena nos reúna en la mesa, el corazón de Ituzaingó late con una fuerza especial. En un contexto donde la solidaridad se vuelve el ingrediente principal de cualquier festejo, el Centro Comunitario Ituzaingó abre sus puertas para una iniciativa que busca cuidar el bolsillo de los vecinos y, al mismo tiempo, fomentar el consumo responsable.





Este lunes 22 y martes 23 de diciembre, el punto de encuentro obligado es en la calle Artigas 331. Allí, en la sede del Centro, se estará llevando a cabo un Roperito Comunitario de 9:00 a 12:00 hs. No es solo una feria de ropa; es un espacio de intercambio y economía circular pensado estratégicamente para que todos puedan renovar su placard o encontrar ese detalle especial antes de las fiestas.





La propuesta de la feria circular de indumentaria ha crecido exponencialmente en nuestra zona. Además de ser una alternativa económica imbatible frente a los precios de los centros comerciales, promueve un mensaje claro: darle una segunda vida a las prendas. En Ituzaingó sabemos que lo que para alguien ya cumplió un ciclo, para otro puede ser el estreno ideal de Navidad o Año Nuevo.

El evento está organizado íntegramente por el equipo del Centro Comunitario, quienes trabajan durante todo el año para sostener estos espacios de contención. En esta edición especial de "la previa", se espera una gran afluencia de familias del barrio que buscan calidad y accesibilidad en un ambiente cálido y familiar.





Si estás buscando esa prenda para el 24 o simplemente querés apoyar los proyectos autogestivos de nuestra ciudad, ésta es una gran oportunidad. En Ituzaingó nadie se queda solo y la moda también puede ser solidaria para todas aquellas personas que quieren colaborar.