El famoso acto rockero de Milei en el Movistar Arena, lo pagó la Droguería Suizo Argentina

El juez federal Daniel Rafecas investiga una presunta red de dádivas tras conocerse que la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, habría financiado el acto político de Javier Milei el pasado 6 de octubre de 2025 en el Movistar Arena. Según un audio de Florencia Pérez Roldán, vocera de la firma, publicado hoy por Página 12, el patriarca Eduardo Kovalivker aportó al menos 70.000 dólares para cubrir el alquiler del estadio, a pesar de que oficialmente el pago figuró a nombre de la editorial Hojas del Sur.





El nexo entre fármacos y política

La investigación judicial busca determinar si este aporte económico fue una contraprestación por los beneficios obtenidos por la droguería en la Andis. Actualmente, Suizo Argentina concentra la mayor parte de la provisión de medicamentos de alto costo del organismo, centro de una causa por corrupción y pago de retribuciones ilegales.



El abogado denunciante, Yamil Castro Bianchi, sostiene que el evento, camuflado como la presentación del libro La construcción del Milagro, fue en realidad un acto partidario de La Libertad Avanza financiado por un proveedor del Estado. "Fueron a Olivos a través de Nicolás Márquez. Yo vi cuando Kovalivker le dio la plata a Andrés Mego (titular de la editorial) para el Movistar", afirma Pérez Roldán en la grabación.

Comedia de enredos y dólares ocultos

El relato de la vocera describe situaciones surrealistas durante los allanamientos ordenados por el fiscal Franco Picardi. Tras ser alertados por un periodista sobre los operativos, la familia intentó poner a resguardo grandes sumas de efectivo:



Intercepción: La Policía Federal halló 270.000 dólares en el auto de Emanuel Kovalivker, hijo del empresario, cuando intentaba trasladarlos entre domicilios.



Pérdida insólita: Otros 50.000 dólares terminaron por error en un contenedor de basura, lo que provocó que toda la familia terminara revolviendo residuos para recuperar el paquete.



"Son tonto y retonto", sentencia la vocera en el audio, refiriéndose a las maniobras de los empresarios para ocultar el dinero ante la justicia.

Antecedentes y defensa

Desde el entorno presidencial, Javier Milei ha calificado la investigación como una "operación armada", replicando comunicados de la droguería en sus redes sociales. Sin embargo, la justicia pone la lupa sobre el rol de la editorial Hojas del Sur y cómo una empresa sospechada de irregularidades terminó costeando un despliegue de 15.000 personas y una puesta en escena que incluyó al mandatario cantando rock sobre el escenario.