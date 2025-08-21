Milei echó al funcionario que denunció las coimas

Javier Milei echó a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad luego de que el funcionario le contara a un abogado que existe un sistema corrupto dentro la agencia que recauda hasta 800 mil dólares por mes en concepto de coimas. Los audio en donde se escucha a Spagnuolo, se convirtieron en un escandalo nacional

Como funcionaba el sistema corrupto

La droguería Suizo Argentina, una empresa de la familia Kovalivker, fuerte en el norte del país y de buenos vínculos con Martín y Lule Menem, aparece mencionada en los uadios como quien ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que va directo a la hermana del Presidente y los riojanos.



El titular de la ANDIS explica el porcentaje que se lleva la hermana del Jefe de Estado. "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", dice dejando entrever que alguien se queda con un porcentaje importante. Según cuenta Spagnuolo, ese 8% ronda los 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

Echaron al denunciante

La cuenta oficial de la vocería de Manuel Adorni confirmó el desplazamiento en la medianoche se este miércoles. El horario inédito para un anuncio semejante confirma la turbulencia que causó dentro del gobierno la revelación de los audios de Spagnuolo, muy cercano al propio Milei.

"Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo", dice el comunicado.



"El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento", dice el texto.



Nada ha dicho el gobierno aun, sobre Martín y Lule Menem y su permanencia en el gobierno nacional.