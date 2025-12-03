El fútbol inclusivo de Ituzaingó se proclamó subcampeón

El fútbol inclusivo del Club Atlético Ituzaingó (CAI) cerró el año con una hazaña que quedará marcada para siempre en la historia deportiva y social del distrito. En su primera participación en el torneo oficial de fútbol inclusivo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo dirigido por Leandro Aguirre se consagró subcampeón tras disputar una emotiva final frente a Lanús, que se impuso por 1 a 0 en el predio Lionel Messi de Ezeiza.





El logro, sin embargo, va mucho más allá del resultado. Antes de llegar al partido definitorio, el CAI había vencido a Flandria y se había quedado con el primer puesto de la Zona B, garantizando su lugar en las instancias finales. Fue un recorrido deportivo cargado de esfuerzo, crecimiento y compañerismo.





El torneo inclusivo cuenta con un formato particular que busca equilibrar las competencias y propiciar la participación plena. Al comienzo de la temporada, se evalúan los niveles de discapacidad de cada jugador para conformar categorías equitativas, y una regla esencial es que todos los futbolistas deben tener tiempo en cancha. Además, los laterales pueden ejecutarse tanto con la mano como con el pie, y es común que los jugadores roten por distintas posiciones para favorecer el aprendizaje integral del juego.

El equipo está conformado por jugadores que participan de las escuelas deportivas municipales. Los partidos se disputan en canchas de nueve jugadores por lado, con dos tiempos de veinte minutos, y el plantel entrena regularmente en el polideportivo La Torcaza. Con edades que van de los 18 a los 55 años, los futbolistas encuentran en este espacio un ámbito de crecimiento deportivo, contención y disfrute.





El plantel está integrado por: Brian Jiménez, Matías Neira, Jonathan Fleita, Damián Pavón, Jonathan Pavón, Alejandro Prandony, Martín Rubino, Gonzalo Furman, Luis Castaña, Ezequiel Villanueva, Cristian Báez, Javier Gorosito, Fabián Ponce, Tomás Guerrero y Lucas Neira.





Tras este cierre de temporada, llegará un período de descanso antes de retomar los entrenamientos en febrero. Allí comenzarán las evaluaciones de rigor y la planificación del próximo campeonato, siempre con el mismo objetivo: competir, sí, pero sobre todo aprender, divertirse y fortalecer la inclusión.