El Jardín de Ituzaingó lanzó una propuesta especial para San Valentín

En el corazón de Ituzaingó Centro, donde el ruido de la ciudad se apaga para dar paso al verde y la luz tenue, se encuentra un refugio que ya se ganó el amor de todos. Hablamos de El Jardín, un espacio que para este San Valentín decidió tirar la casa por la ventana con una propuesta que combina gastronomía de autor, coctelería temática y ese toque de locura que tanto nos gusta a los vecinos de la zona.





Bajo la consigna "Love is in the air", el establecimiento ubicado en Juncal 121 diseñó un fin de semana extendido para celebrar el amor en todas sus formas. La propuesta no se limita solo al 14 de febrero, sino que arranca con todo desde el viernes, permitiendo que nadie se quede afuera de la celebración.





La cocina de El Jardín suele destacar por su originalidad, pero para esta ocasión han creado piezas exclusivas que estarán disponibles únicamente el viernes 13 y el sábado 14.

Para abrir el apetito, la gran apuesta son los "Corazones de Hades": una entrada de corazones de muzzarella perfectamente rebozados, servidos sobre una base de salsa fileto artesanal y decorados con lazos de albahaca fresca. Una combinación clásica con una vuelta de tuerca visual que promete ser la estrella de las fotos en Instagram.





Para brindar, la barra presenta "El latir de los dioses", un cóctel audaz y refrescante que mezcla un macerado de frutillas con jugos de naranja y pomelo, elevando la apuesta con una base de whisky y el toque final de champagne. Un trago con cuerpo y carácter, ideal para una noche de verano en el Oeste.





La experiencia en El Jardín siempre va más allá del plato. El viernes 13 de febrero, la noche estará musicalizada por Dj Luky Flow, quien a partir de las 21:00 hs le pondrá ritmo al jardín para aquellos que prefieren una previa más movida.





Sin embargo, el plato fuerte llega el sábado 14. Además de la cena, el bar recibirá la visita de "Crazy Love", el corazón más loco del Oeste, quien estará realizando caricaturas en vivo para que las parejas se lleven un recuerdo tangible y divertido de su paso por el lugar.





La invitación está hecha. Ya sea para una primera cita, un aniversario o simplemente para compartir con esa "personita especial", El Jardín se postula como la opción ganadora en el barrio.