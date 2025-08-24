El Kuelgue llega en septiembre a Ituzaingó

El Kuelgue es una banda -formada allá por el año 2004- que se presenta como versátil y que combina variados estilos. Es importante destacar que, a la hora de presentaciones en vivo, este conjunto brinda shows únicos y que suelen desafiar los límites de lo convencional. Toda esta identidad, constituida a lo largo de casi 20 años de trayectoria, se volcará sobre el escenario en tierras ituzainguenses.



La presentación de El Kuelgue tendrá lugar en el Microestadio del Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, como bien ha confirmado la propia banda, establecimiento que se encuentra ubicado en Gral. Alvear 1150. Las puertas del estadio se abrirán a las 18:00hs, para que el público ingrese, y dicho show comenzará a las 20:00hs del sábado 13 de septiembre.





Es importante remarcar que se encuentra activa la venta de las entradas para el show de El Kuelgue en Ituzaingó y las mismas pueden adquirirse a través de passline.com abonando con tarjeta de crédito, débito o con Mercado Pago. Las entradas tienen un valor de $51.750 pesos ($45.000 pesos + $6.750 pesos de costo de servicio).



Para quienes no estén familiarizados con las plataformas de venta online, también habrá dos puntos presenciales a los cuales las personas podrán acercarse para conseguir las entradas correspondientes. Estos se encuentran ubicados en zona oeste y son los siguientes:



