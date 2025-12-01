En menos de 24 horas, el club ituzainguense anunció el arribo de Diego Herrero como nuevo DT de Ituzaingٕó, en lugar de Matías De Cicco. El nuevo entrenador viene de dirigir a Liniers, y tuvo un pasado con Centro Español, donde fue campeón en la Primera D.



Ituzaingó encontró al reemplazante de Matías De Cicco en la dirección técnica del primer equipo en busca de arrancar con todo el 2026, donde se le viene la Primera B Metropolitana, y la Copa Argentina, dado que conocerá a su rival el próximo miércoles 10 de diciembre, ya que se hará el sorteo en el Predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza.



Se trata de Diego Herrero, que viene de dirigir a Liniers en la Primera B, categoría a la cual el Verde ascendió recientemente.



El DT de 49 años estuvo al frente de la Topadora del Oeste entre junio del año pasado y septiembre de este 2025.



En la última temporada, en el conjunto de Villegas, cosechó nueve triunfos, ocho empates y 14 caídas en 31 partidos.

Además, Herrero cuenta con pasado en Centro Español y en la Reserva de Villa Dálmine.

En el conjunto “Gallego”, se consagró campeón de la Primera D en 2023 al vencer a Sportivo Barracas por 1 a 0 y, en el mismo año, dejó en el camino a Tigre por la fase final de 32avos en la Copa Argentina, en definición por penales, donde fue victoria por 5-4.



Su cuerpo técnico estará compuesto por: Ezequiel Galarza y Manuel Lorenzo (preparadores físicos), Nicolás Lurati (ayudante de campo y entrenador de arqueros), Matías Gutemberg (analista de videos y datos) y Hernán Yanco (coach).



De esta manera, con la llegada de su nuevo DT, el León comenzará a planificar la conformación de su plantel para encarar la tercera categoría del fútbol argentino en 2026.