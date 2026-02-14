El León no pudo rugir en el debut

Ituzaingó cayó ante Deportivo Armenio por 1 a 0 en la inauguración de la primera fecha del Campeonato de la Primera B Metropolitana. Ahora se viene Villa San Carlos.



El Estadio Carlos Sacaan fue testigo de un partido electrizante entre el “Verde” y el elenco de Ingeniero Maschwitz, por la primera fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana 2026, donde el León necesitaba arrancar con el pie derecho, pero fue de saldo negativo.



El partido tuvo un arranque desprolijo y muy cortado en la primera etapa. El Verde intentó tomar el protagonismo con la tenencia de pelota.



Sin embargo, cuando Armenio emparejó el trámite, fue efectivo: en la primera situación que generó, Luciano Villalva se metió en el área y remató fuerte, cruzado y abajo para establecer la única diferencia a los 36 minutos.



En el segundo tiempo, Ituzaingó fue superior, los cambios le dieron otra dinámica al equipo y tuvo algunas llegadas.

Primero, un disparo débil y desviado de Jonathan Maza y, posteriormente, un tiro que se fue alto por parte de Nahuel Santiago.



Sobre el cierre, la visita lo pudo haber liquidado con un mano a mano que Matías Balderrama le tapó a Jonathan Herrera.



El elenco dirigido por Diego Herrero no pudo traducir la tenencia en peligro y le faltó agresividad de cara al arco rival.



De esta manera, el León arrancó el año con dos derrotas (sumada la eliminación en Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata).



En la próxima fecha, Ituzaingó visitará a Villa San Carlos en Berisso, en día y horario a confirmar, con el objetivo de conseguir su primera victoria en el Campeonato.