El local de donas de Ituzaingó que fue viral en las redes

En las últimas horas, un nuevo rincón gastronómico de Ituzaingó se convirtió en furor en las redes sociales gracias a la visita de la reconocida influencer gastronómica @camirecorre, quien recorrió el Oeste para probar las delicias de Donut Makers, un local que combina estética, originalidad y sabores únicos.





Ubicado a tan solo cinco cuadras de la estación de tren, en General Miguel Soler 391, Donut Makers se distingue por su estética llamativa: colores rosa y violeta dominan cada rincón, generando un ambiente moderno, cálido y lleno de detalles que invitan a quedarse. La propia influencer lo describió como “uno de los locales más lindos y detallados que vi”, destacando tanto la propuesta visual como la gastronómica.





El fuerte del lugar, como indica su nombre, son las donas. Allí se encuentran opciones clásicas, ideales para los fanáticos de lo tradicional, y creaciones innovadoras que sorprenden con sabores bien argentinos, como la popular dona de chocotorta. Sin embargo, la carta va mucho más allá de este producto estrella. La influencer probó y recomendó opciones para desayunar o merendar que se ganaron la atención de sus seguidores: frappés de Nutella o franuis, tostados de chipá rellenos de jamón y queso, scones rellenos, y una original dona glaseada rellena de jamón y queso.

Otro punto fuerte son las cookies, con especial mención a la de chocolate blanco y pistacho, que según la reseña de @camirecorre, es un imperdible para quienes visiten el local. A esto se suman rolls de canela, tortas, cafés fríos y calientes, y una gran variedad de preparaciones que convierten al espacio en una parada ideal tanto para quienes buscan una merienda rápida como para quienes desean disfrutar de una experiencia más completa.





El local abre de martes a domingo de 7 a 19 horas, lo que lo convierte en una alternativa accesible tanto para desayunos tempraneros como para meriendas extendidas. La rápidamente se viralizó en redes, sumando cientos de reacciones y comentarios de usuarios que ya planifican una visita para probar las especialidades.





La llegada de Donut Makers a Ituzaingó se enmarca en un fenómeno más amplio: cada vez más vecinos buscan propuestas gastronómicas novedosas y de calidad sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Este tipo de locales, que combinan estética, originalidad y variedad, marcan un crecimiento en la oferta culinaria del Oeste y generan un fuerte sentido de identidad barrial.





Con la combinación de un espacio encantador, productos innovadores y la fuerza de la recomendación digital, Donut Makers se ganó rápidamente un lugar en la agenda de l@s vecin@s y de l@s fanátic@s de la gastronomía en redes sociales.