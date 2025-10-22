El lunes la plaza 20 de Febrero quedará cerrada por 2 años

El próximo lunes, la plaza 20 de febrero quedará cercada por el inicio de la obra de la remodelación y construcción del estacionamiento subterráneo. La obra que se inicia la semana que viene tiene una duración aproximada de 20 a 24 meses. El cerco solo se limitará al interior de la plaza y no representa ningún cambio en la circulación de las calles céntricas.

La obra anunciada ya hace meses por La Ciudad, tendrá un impacto sustantivo en el desplazamiento de los vehículos por el centro de Ituzaingó. El estacionamiento subterráneo debajo de la plaza, tendrá una capacidad para más de 370 automóviles

La inversión será de 6.000.000.000 millones de pesos y son todos recursos municipales" aseguraba el intendente Pablo Descalzo a La Ciudad cuando presentó la obra. La remodelación integral de la plaza 20 de febrero con la construcción de un mega estacionamiento subterráneo para 400 autos, será la obra pública más importante de los últimos 10 años en Ituzaingó. tiene un plazo máximo de 24 meses".