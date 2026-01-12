El “Millonario” arrancó con el pie derecho el 2026

Con gol de Gonzalo Montiel, River venció ante Millonarios de Colombia por 1 a 0, en el primer amistoso de pretemporada de este año. El sábado se verán las caras ante Peñarol de Montevideo.



En el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, el conjunto riverplatense y el elenco colombiano se enfrentaron cara a cara por la Serie Rio de la Plata, donde el equipo de Marcelo Gallardo dio el puntapié inicial de este 2026.



En la primera etapa, River fue quien dominó los hilos del partido y, en su mayoría, tuvo ocasiones de gol aisladas, producto de remates lejanos que no le generaban trabajo al arquero Diego Novoa.



En estos primeros 45 minutos, la más clara del ´Millonario´ fue un remate a quemarropa de Giuliano Galoppo, tras un desborde de Sebastián Driussi, que el arquero Novoa despejó de gran manera.



En la parte complementaria, el encuentro siguió en la misma tónica con los de Gallardo siendo dominadores del juego ante un pasivo Millonarios que no lograba conectar pases e inquietar al joven arquero Santiago Beltrán.



A los 22 minutos del segundo tiempo, el mediocampista Tomás Galván ingresó al área y fue derribado por Alex Moreno, y el árbitro Esteban Ostojich no dudo en cobrar la pena máxima.



El defensor Gonzalo Montiel lo transformó en gol con un remate al medio que el arquero colombiano no pudo despejar, al deslizarse a la izquierda.

Sin embargo, el juez sancionó un nuevo penal para River a los 36 minutos, con una clara infracción de Sergio Mosquera sobre Lucas Martínez Quarta.



El delantero Agustín Ruberto se hizo cargo desde los doce pasos, remató centrado y el arquero Novoa se lo atajó con los pies, mientras volaba a la derecha.



Sobre el cierre del partido, a los 41 minutos, el mediocampista Juan Carlos Portillo, que ingresó a los 28 de la segunda etapa, fue expulsado en el “Millonario” por derribar a Alex Castro entrando al área, en una ocasión manifiesta de gol.



Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo suma confianza en el inicio del 2026 y continúa su preparación dentro de la Serie Río de la Plata.



El próximo compromiso será este sábado desde las 22 horas, cuando River enfrente a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado, en lo que será su segunda y última presentación en el torneo.