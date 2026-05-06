El motor de Ituzaingó no se detiene: nuevas búsquedas laborales en el distrito
Santiago Menu
Si hay algo que caracteriza a nuestro municipio es ese espíritu emprendedor y pujante. Ya sea detrás del mostrador de un comercio histórico en el centro o en las naves industriales que bordean la colectora, Ituzaingó siempre está produciendo. En esta oportunidad, el Servicio de Intermediación Laboral local ha lanzado una serie de convocatorias que son una bocanada de aire fresco para quienes están en la búsqueda activa de nuevos horizontes.
La oferta es variada y toca puntos clave de nuestra economía regional. Desde el sector servicios hasta la manufactura especializada, las vacantes reflejan la diversidad productiva de la zona.
Actualmente, el municipio actúa como puente para cubrir puestos en empresas de renombre que han decidido apostar por el talento local. Entre las búsquedas más destacadas encontramos: soldador MIG, una oportunidad de oro en una importante empresa dedicada a la construcción de juegos; mecánico de motos, en un reconocido comercio de la zona que busca especialistas para mantener nuestra movilidad a punto; camarista, para una importante distribuidora de helados; y personal de mantenimiento en una empresa líder en servicios que requiere perfiles todoterreno para garantizar que los engranajes operativos sigan girando sin fricciones.
La gestión para estas vacantes es directa y sencilla, pensada para que el vecino no pierda tiempo. Tenés dos caminos para hacer llegar tu perfil profesional: podés enviar tu CV actualizado por correo electrónico a oeintermediacionlaboral2@gmail.com o para los que prefieren el trato cara a cara, pueden acercarse a las oficinas ubicadas en Fragio 183. El equipo de Intermediación Laboral está recibiendo candidatos de lunes a viernes, en el horario de 8 a 15 hs.