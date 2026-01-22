Premiaron al municipio de Ituzaingo por la campaña "Un millón de Arboles"

La protección ambiental se ha consolidado como una de las principales banderas del modelo de gestión municipal de Ituzaingó. En ese marco, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático distinguió al distrito por la implementación de políticas públicas de arbolado urbano desarrolladas a lo largo de 2025, en el marco de la campaña nacional "Un millón de árboles", que busca alcanzar ese número de ejemplares plantados en todo el país.



Al ser consultado por este reconocimiento, el intendente Pablo Descalzo destacó el trabajo sostenido que el municipio viene realizando en materia ambiental: “Durante 2025 entregamos más de 3.600 árboles nativos a través de jornadas de ecocanje, forestaciones comunitarias y la creación de biocorredores, con el objetivo de fortalecer nuestro bosque urbano. Y este logro fue posible gracias a la participación activa de vecinos y vecinas que se involucraron en cada una de las iniciativas”. Y agregó: “El cambio climático y la necesidad de mirar de manera más sustentable el mundo en el que vivimos nos obligan a repensar el diseño de las ciudades”.

En esa línea, desde mediados de 2024 el municipio implementa el Plan Estratégico Bosque Urbano, una iniciativa que propone plantar 24.000 ejemplares desde su inicio y hasta 2030 y que, junto con otras políticas ambientales, promueve el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la comunidad.



Por otra parte, en 2022, Ituzaingó se incorporó a esta red -una coalición de municipios y comunas de todo el país que coordina e impulsa acciones para enfrentar el cambio climático- y en articulación con el equipo técnico de esta organización, el distrito avanza además, en la elaboración de su Plan de Acción Climática, orientado a consolidar una ciudad cada vez más verde.



El espíritu de un distrito reconocido por su gestión ambiental se sintetiza en las palabras de su jefe comunal: “Queremos que este pulmón verde del Oeste sea cada vez más verde, y la iniciativa de transformar a Ituzaingó en un gran bosque urbano articula a la perfección con ese deseo”.



De este modo, el crecimiento de la ciudad se proyecta de la mano de políticas públicas que reafirman un compromiso histórico con el cuidado del ambiente.