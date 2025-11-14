El municipio entregó anteojos a alumnos y alumnas de colegios primarios

El intendente municipal, Pablo Descalzo, y la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro, entregaron 315 lentes del programa "Ver para Aprender". Se trata de la iniciativa que garantiza control oftalmológico integral para las niñas y niños de escuelas públicas, junto al Ministerio de Salud bonaerense.



El programa incluye operativos de control visual donde articulan acciones la Dirección de Cultura y Educación bonaerense y los equipos de salud que realizan el examen de agudeza visual, para detectar a los niños y niñas con disminución visual. Luego, especialistas de las unidades sanitarias realizan el examen de valoración y la receta de lentes para los chicos y chicas que los necesiten.



En esta oportunidad, fueron realizados más de 1.330 controles oftalmológicos a los alumnos y alumnas de las Escuelas de Educación Primaria N° 7; 8; 13; 14; 16; 19 y 20, que resultaron más de 300 lentes recetados.

Al finalizar la actividad, Pablo Descalzo, expresó: "Sabemos que la educación y la salud son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros chicos y chicas. Por eso, junto a la provincia de Buenos Aires, a través del Banco Provincia y su Fundación, implementamos el programa que refleja un profundo compromiso con el bienestar y la igualdad de oportunidades". Y agregó "Se hicieron operativos en diferentes escuelas de Ituzaingó, acercando esta política pública que garantiza herramientas para que los chicos y chicas puedan aprender de manera adecuada".



Participaron de la jornada, autoridades del Banco Provincia; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo Piana; la subsecretaria de Salud, Mariela Ronconi, la inspectora Jefe Distrital, Fernanda Penisse; las inspectoras de Nivel Primario, María Luisa García y Fabiana Schmidt; autoridades del ejecutivo local, concejales y la comunidad educativa de las escuelas participantes.