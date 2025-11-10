El oeste se prepara para la "Noche de las Vinotecas": descubrí cuáles son los locales adheridos

Las vinotecas de todo el país -agrupadas en la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines- se preparan para celebrar "la fiesta más federal del vino argentino". Es así como, a través de las redes sociales, dicha entidad de carácter nacional ha ido comunicado las diferentes propuestas que estarán disponibles durante esta importante celebración.



No cabe duda de que uno de los elementos -junto al mate, el tango y el fútbol- que representa a los argentinos en el exterior, es el vino. Es por eso que, para celebrar su existencia y revalorizar a este producto, se viene desarrollando "La Noche de las Vinotecas" desde hace ya unos cuantos años para promover el conocimiento sobre el mismo e invitar a las personas a tomar una copa de vino en diferentes locales.

Desde hace ya unos cuantos meses más de 500 vinotecas de todo el país se fueron sumando a esta propuesta, inscribiéndose de forma gratuita, para prestar su espacio a "La Noche de las Vinotecas" que se realizará este viernes 14 de noviembre. Es de esta forma que diferentes vinotecas y locales, han informado que durante esta jornada se podrán compartir actividades especiales al mismo tiempo que se ofrecerán importantes descuentos.



"Nuestro objetivo es unir a todas las vinotecas del país para fortalecer y agregar valor a este formato de negocio, el único especializado en la venta de vinos", se explica en el sitio oficial del evento. "El consumo responsable de esta bebida une a todos los argentinos por encima de cualquier diferencia y necesita del apoyo de todos nosotros para sostener el lugar en todas las mesas de nuestro país", agregaron desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines.





Este evento de carácter federal se replicará en todo el territorio argentino. Por esta razón, desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines -como parte de su tarea en la organización de La Noche de las Vinotecas- han elaborado un mapa digital. En este se podrá encontrar señalizada cada localidad del país, en donde habrá una vinoteca abierta en el marco de esta celebración en honor al vino.



La noche del este viernes 14 de noviembre, abrirán sus puertas a esta fiesta varias vinotecas de zona oeste. Localidades como El Palomar, Haedo, Castelar, Morón, Hurlingham e Ituzaingó se encuentran presentes en el listado de espacios que participaran de "La Noche de las Vinotecas":





Ituzaingó:

Guarapo y Clandestino (Zufriategui 653) | Teléfono - 1161838493 | Instagram: @guarapo_ituzaingo @clan.destino.gastronomico

Castelar:

Mado Tienda de Bebidas (Montes de Oca 2365, Castelar) | Instagram: @mado_bebidas

Morón:

Mundo Líquido (Mendoza 190) | Teléfono - 1160881756 | Instagram: @mundoliquidook

Haedo:

Roma Wine (Juan B. Justo 214) | Teléfono - 1536850254 | Instagram: @romawinehaedo

El Palomar:

Cava de Sabor (Bulnes 1398) | Teléfono - 1165990944 | Instagram: @cavadesabor

Hurlingham: