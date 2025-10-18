El Palomar: un comisario retirado abatió a dos ladrones que intentaron asaltarlo

Un comisario retirado de la Policía Federal, de 64 años, abatió a dos menores que intentaron robarle a punta de pistola en El Palomar. El oficial fue sorprendido por los delincuentes que descendieron de un auto con pedido de secuestro.



El hecho ocurrió anoche en la esquina de Mariano Escalada y Marinos de Fournier, cuando el comisario circulaba en su VW Taos y fue interceptado por un delincuente armado que descendió de un Toyota Corolla.



Tras un enfrentamiento armado, el ladrón cayó abatido en el lugar mientras el vehículo se daba a la fuga. Personal del SAME constató su fallecimiento y la Policía incautó un arma de fuego, identificando al sospechoso como un menor de 17 años.



Minutos más tarde, en el Hospital Posadas ingresó otro joven muerto, de 16 años, que también había participado del intento de robo.



En tanto, en la intersección de Perdriel y Villegas los agentes hallaron abandonado un Toyota Corolla con una réplica de pistola 9mm en su interior. El auto tenía pedido de secuestro activo por una denuncia radicada en la comisaría de Caseros.



El comisario resultó ileso y, por el momento, no se dispusieron medidas en su contra. La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Morón dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional.