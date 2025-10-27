El peronismo gana Ituzaingó y pierde Morón

La gran elección que hizo La Libertad Avanza en el Conurbano se pudo observar en los municipios del Oeste. Aunque en solo uno ganó el Mileismo, la diferencia que Fuerza Patria había cosechado el 7 de septiembre se diluyó entre los dedos.



Aun así, el peronismo logró ganar en Ituzaingó, Hurlingham, Merlo y Moreno. La Libertad Avanza ganó en Morón.

Ituzaingó

En nuestro municipio, computado mas del 90 % de los votos, el peronismo alcanzó el 42,27 % sobre e l 40,18% de los libertarios. La participación del electorado sobre el padrón, alcanzó el 71,54 %, 5 puntos más que el 7 de septiembre

El voto por circuito electoral

En relación a los 3 circuitos electorales en los que está dividido Ituzaingó, el peronismo se impuso en 2 (666a (Villa Udaondo y 666(Villa León)) y La Libertad Avanza se impuso en el 667 (Centro de la ciudad)

Ampliaremos