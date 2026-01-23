El restaurante de Ituzaingó que ofrece sushi a precios populares

La escena gastronómica del Oeste sigue dando que hablar y, esta vez, el foco está puesto nuevamente en Ituzaingó. En tiempos donde salir a comer afuera implica hacer cuentas finas, encontrar un lugar que combine calidad, calidez y precios accesibles se siente como un verdadero hallazgo. Hace tan solo algunos días, la reconocida influencer @camirecorre, famosa en el universo digital por descubrir y recomendar las mejores "joyas" del conurbano bonaerense, volvió a viralizar una propuesta de nuestra ciudad que está dando mucho que hablar: Sushi & Friends.





Ubicado en el corazón comercial del distrito, sobre la calle Coronel Pablo Zufriategui 1031, este espacio no es una franquicia fría ni un local más del montón. Tal como su nombre lo indica, es una propuesta creada a pulmón por dos amigos que decidieron compartir su pasión por la cocina asiática con los vecinos. Y esa esencia se nota apenas cruzás la puerta. Según relató la propia influencer en su visita, la atención es tan dedicada y cercana que la barrera entre cliente y dueño se desdibuja; aquí, muchos de los comensales habituales terminan convirtiéndose, inevitablemente, en amigos de la casa.





El ambiente del local se destaca por ser "mega relajado y cálido", ideal para bajar un cambio después de la jornada laboral o para una salida descontracturada de fin de semana.

La experiencia gastronómica que destacó @camirecorre comenzó con una buena selección de vinos, el maridaje perfecto para lo que seguía: unas gyozas de cerdo que sirvieron de entrada triunfal. Sin embargo, todos los cañones apuntaron al protagonista de la noche: el sushi.





Lo que sorprende de Sushi & Friends es la relación precio-calidad. La influencer hizo hincapié en la presentación impecable de las tablas y la frescura de los ingredientes. Las opciones son variadas: desde los clásicos con arroz y salmón fresco, hasta piezas agridulces que despiertan el paladar. Todo se sirve de manera abundante, algo que los vecinos del Oeste valoramos muchísimo.





Pero la carta no termina ahí. Para quienes prefieren platos calientes o alternativas al pescado crudo, el local ofrece woks y unos baos con carne desmechada que, según las imágenes virales, son imperdibles. Además, para los que prefieren disfrutar en casa, cuentan con un sistema de pedidos para llevar muy ágil.





Lo más impactante de esta recomendación son los valores, que se mantienen en un rango de "precios populares" difícil de encontrar hoy en día para este tipo de comida. Para tener una referencia clara, la influencer compartió algunos tickets: Gyozas de cerdo (x4): $7.700; Baos (x2) + papas: $15.600; tabla de Sushi (24 piezas de salmón): $41.400. Esta última opción, la tabla de 24 piezas, fue calificada como un "golazo para compartir", permitiendo una salida de calidad sin gastar una fortuna.





Como broche de oro para cerrar enero, @camirecorre anunció un beneficio exclusivo para su comunidad y para quienes se acerquen al local. Comentando la palabra "Descuento" en la publicación o mencionándolo en el local, se accede a un 10% OFF en toda la carta (válido en efectivo y transferencia). Esta promoción está vigente hasta el próximo 31 de enero de 2026, por lo que es la excusa perfecta para despedir el mes con una cena distinta en el corazón de Ituzaingó.