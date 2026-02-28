Ituzaingó ganaba 1 a 0 con un golazo de Juan Fanti, pero el árbitro Jonathan Barrios, de mala actuación, cobró un insólito penal, y Brown de Adrogué se lo empató en el final del partido. Con este resultado, el León sumó su primer punto en el Campeonato, y el martes visita a San Martín de Burzaco.



Por la tercera fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana, en el Estadio Carlos Sacaan, se enfrentaron cara a cara, el Verde y el elenco “Tricolor” en un duelo de necesitados, donde Ituzaingó necesitaba imperiosamente la victoria, pero en el final, le secuestraron el triunfo.



En la primera parte, el León intentó ser el protagonista en el trámite desde un primer momento.



A raíz de la tenencia, generó tres situaciones claras: una fue un pifie de Alcides Miranda Moreira al frente del arco, otra fue un remate desviado de Jonathan Maza, y la tercera fue una volea de zurda de Miranda Moreira que controló el arquero Sebastián Giovini sin dar rebote.



En los últimos 20 minutos de la primera etapa, el juego entró en una meseta y se estancaron las acciones en la mitad de la cancha.



Sin embargo, cerca del final del primer tiempo, se dio la primera polémica de la noche: Brian Guerrero Ruiz, quien estaba amonestado, debió haber sido expulsado por una infracción a Mauricio Bermejo pero, para el juez Jonathan Barrios, no era de tarjeta amarilla.



Ya en la parte complementaria, el León salió decidido a ganar el encuentro. Los cambios surgieron efecto hasta que, a los 77’, se rompió la paridad.



Juan Fanti capturó un rebote en la puerta del área y, a la carrera, metió un derechazo violento al ángulo, y decretó el 1-0 parcial.



El conjunto ituzainguense trató de aguantarlo, sufrió la lesión de Edilson Giménez (quien se retiró en camilla) y prefirió juntar gente en defensa.



Hasta que, sobre el final del partido, llegó la otra polémica: Barrios cobró penal inexistente para el Tricolor, en donde sancionó una mano que no fue de Ignacio Liporace (la pelota pegó en su pecho). A fin de cuentas, Matías Sproat lo cambió por gol, en el minuto 96.

Con un sabor amargo, Ituzaingó sumó su primer punto en el campeonato, aunque sabiendo que se debía haber quedado con la victoria.



El León tendrá revancha rápido: el martes, a las 20.30, visitará a San Martín de Burzaco con el fin de quedarse con su primer triunfo de la temporada.