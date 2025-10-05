El Sub 20 cerró la fase de grupos con una victoria

Con un golazo de Dylan Gorosito, Argentina derrotó a Italia por 1 a 0 y finalizó primera en el Grupo D con nueve puntos. Ahora tendrá que esperar el rival en octavos de final que se jugará este miércoles.



La Selección Argentina Sub-20 le ganó 1-0 al conjunto italiano, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo que se disputa en el país trasandino.



En la primera parte, Italia impuso condiciones y generó las primeras chances de peligro, donde el partido fue equilibrándose a medida que Argentina controló la posesión.



El equipo albiceleste tuvo varias oportunidades de abrir el marcador, incluyendo dos disparos que impactaron en el travesaño, uno de Julio Soler y otro tras un centro de Tobías Ramírez que se desvió en Christian Corradi. Además, un gol de Italia fue anulado tras la revisión del VAR por una infracción en la jugada.



En la parte complementaria, Argentina realizó varias modificaciones ofensivas y la presión rindió frutos.

Sin embargo, a los 29 minutos del segundo tiempo se rompió la paridad: tras una tremenda jugada individual, Dylan Gorosito, lateral derecho de Boca, se metió en el área con un autopase y definió ante la salida del arquero para desatar el delirio argentino.

Con este resultado, Argentina finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal, obteniendo nueve puntos, habiendo jugado tres partidos.



Ahora los dirigidos por Diego Placente esperará a su rival en los octavos de final donde jugarán el miércoles a las 16:30 hs, en el Estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago. Los rivales serían: Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.



Cabe destacar que este partido de octavos se transmitirá en vivo y en directo a través de Telefé y por DSports.